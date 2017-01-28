Kırklareli'nden Kısa Kısa

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Atatürk'ün direktifiyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra yeniden açılacağını bildirdi.



Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya çiftçisinin yeniden pancar ekimine yönelmesiyle fabrikanın yıl içerisinde açılacağını belirtti.



Son bir haftadır fabrikanın açılması için çiftçilerin 190 bin ton pancar üretimi taahhüdünde bulunduğunu aktaran Çiler, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Şubat ayı içerisinde çiftçilerimiz ekimlerine başlayacak. Alınan bu taahhütler inşallah gerçekleşir ve önümüzdeki yıl yeterli olan pancarımızı üretiriz. Başta bölge milletvekillerimiz ve valimiz olmak üzere emeği geçen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Her şey yeni Kırklareli, yeni Türkiye için."



Havuz suyunun bakımı son teknolojiyle yapılıyor



Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kapalı yüzme havuzunun suyunun bakımı son teknolojiyle yapılıyor.



Kapalı yüzme havuzu sorumlusu Kenan Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, havuz suyunun bakımı ve hijyenini önemsediklerini söyledi.



Havuzda bilinen klorlamanın aksine gümüş bakır iyonizasyon sistemi kullanıldığını belirten Mete, havuz suyunun bakımı ve hijyeni konusuna çok dikkat ettiklerini aktardı.



Amerikan Uzay Dairesi NASA'nın uzay mekiklerinde kullanılan suyu dezenfekte etmek için geliştirdiği bir teknolojiyi kullandıklarını anlatan Mete, "Havuzda bilinen klorlama sisteminin aksine gümüş bakır iyonizasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem Amerikan Uzay Dairesi NASA'nın uzay mekiklerinde kullanılan suyu dezenfekte etmek için geliştirdiği bir teknolojidir" diye konuştu.



Havuzda kullanılan sistemin insan sağlığına kesinlikle zarar vermediğini vurgulayan Mete, şöyle devam etti:



"Klor ve benzeri kimyasallar gibi kanserojen ve alerjik değildir. Lejyoner dahil tüm virüs, bakteri ve mikroorganizmalarda kesin etkilidir. Yosunlaşmayı tamamen ortadan kaldırır. İyon sistemi sayesinde yardımcı kimyasallar olan çöktürücü yosun önleyici kullanılmaz. Havuz suyunun her ay düzenli olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünce detaylı olarak analizi yapılmaktadır."