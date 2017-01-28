Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cihan Erdem'i ziyaret etti.



Yeni görevinde Erdem'e başarılar dileyen Çetin, sporun öğrenciler için çok önemli bir aktivite olduğunu söyledi.



Okullardaki gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda sürekli öğretmenlerle iletişim halinde olduklarını belirten Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile de ortak hareket ettiklerini aktardı.



Erdem de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şartlar el verdiği sürece sporu daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını dile getirdi.



- Kütüphaneden 89 bin 655 kişi yararlandı



Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nden bir yılda 89 bin 655 kişi yararlandı.



Kütüphane müdürü Dilek Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında kütüphaneden 89 bin 655 kişinin faydalandığını söyledi.



İlçe kütüphanesi olarak her yaş grubuna hitap eden kitap çeşitleriyle hizmet verdiklerini belirten Beyoğlu, kütüphaneye geçen yıl 2 bin 996 yeni kitap kaydı yapıldığını aktardı.



Kütüphanedeki toplam kitap sayının 45 bin 158 adede ulaştığını anlatan Beyoğlu, "Kütüphaneden 2016 yılında 89 bin 655 kişi yararlandı. Kullanıcılar burada kitaplardan, süreli yayınlardan, kitap dışı materyallerden, kendi materyallerinden ve internetten yararlanmaktadır. Kütüphanenin 2016 yılında üye kullanıcı sayısı 4 bin 434 kişidir. Kütüphanemize üye olan kullanıcılar yıl içinde 21 bin 72 kitap ödünç alarak faydalandı." diye konuştu.