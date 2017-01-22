Kırklareli'nden Kısa Kısa

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nce 2016 yılında açılan kurslarda 464 öğrenciye ata model uçak ve flamingo model uçak sertifikası verildi.



THK Şube Saymanı Hasan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında ilçe merkezi ve köylerde düzenlenen ata model uçak ve flamingo model uçak kurslarına katılan 464 öğrenciye sertifika verdiklerini söyledi.



Kurslara her geçen yıl talebin giderek arttığını belirten Aktaş, Türk havacılığının gelişmesine önemli katkı sağladıklarını ifade etti.



Bu yıl da kursların artarak süreceğini kaydeden Aktaş, "Son yıllarda havacılık sektörünün gelişmesiyle birlikte bu konu daha fazla hayatımıza girmeye başladı. Türk havacılığının gelişmesini sağlamak amacıyla bizler de Lüleburgaz'da kurs sayılarını arttırarak havacılığın gelişmesine ciddi katkı sunmaya başladık. Öğrenciler bu kurslarla birlikte hem öğreniyorlar hem kendi uçaklarını yapıyorlar. 2016 yılı bizim açımızdan güzel ve başarılı geçti. 2016 yılında 436 ata model uçak kursu, 28 adet flamingo model uçak kursu öğrencisine sertifika verildi. Her yıl bu sayıları arttırarak ilerliyoruz." diye konuştu.



- Forma sponsoruna ziyaret



Kırklareli 1. Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgaz Özerspor Kulübü Başkanı Metin Aygur, forma sponsoru iş adamı Ayhan Demirelli'yi ziyaret etti.



Aygur, ziyarette yaptığı konuşmada, kulübe destek veren iş adamı Demirelli'ye teşekkür etti.



Kulübün maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşadığı süreçten geçtiklerini ifade eden Aygur, kulübün hiçbir sabit maddi gelirinin olmadığını belirtti.



Sponsorların destekleri ile ligde mücadele etmeye çalıştıklarını aktaran Aygur, maddi sıkıntıları atlamak istediklerini bildirdi.



Takımın çoğunluğunun Romanlardan oluştuğunu anımsatan Aygur, amaçlarının Roman çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmadan spor yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.



Ligde en iyi şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini, hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu anlatan Aygur, "Kırklareli 1. Amatör Lig'de var olma mücadelesi içindeyiz. Maddi anlamda zor günler geçiriyoruz. Takımımıza forma desteği sağlayıp sponsor olan Ayhan Demirelli'ye teşekkür ediyoruz. Amatör takımlar bir geliri olmadan liglerde mücadele etmeye çalışıyor. Daha fazla kişinin amatör takımlara destek olması gerekiyor. Oyuncularımızın birçoğu Roman vatandaşlardan oluşuyor. Onları kötü alışkanlıklar yerine spora teşvik ediyoruz. Hedefimiz başarılı olarak ligi üst sıralarda tamamlamak." diye konuştu.



Aygur, ziyarette iş adamı Demirelli'ye takım forması hediye etti.