Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz'da protokol eşleri huzurevini ziyaret etti.



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın eşi Belgin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül'ün eşi Duygu Gül, Huzurevi ve Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılarla bir araya geldi.



Belgin Kaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlılarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Yaşlılara her zaman gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, yaşlıların belirli günler değil her zaman hatırlanmasını istedi.



Kaya, bütün yaşlılara yaşamlarında sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.



Oda gayrimenkulleri artıyor



Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası gayrimenkulleri artıyor.



Oda Başkanı Nihat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, odanın kira gelirini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.



Odaya ait ikinci bir büro aldıklarını ifade eden Yaman, büroyu kiraya vererek gelir elde edeceklerini belirtti.



Odanın hizmet kalitesini her geçen yıl arttırmak istediklerini aktaran Yaman, "Bu yıllın ilk günlerinde yeni bir büro satın alıp odamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimiz her şeyin en iyisine layık. Geçen dönemde ilk büromuzu satın almıştık. İkinci tapumuz da üyelerimize hayırlı olsun. Hedeflerimizi her geçen yıl büyütüyoruz. Odamıza yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.