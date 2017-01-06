Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz'da "okul-sektör işbirliği" toplantısı düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin başkanlığında Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları buluştu.



Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimcilerin temel önceliğinin mesleki ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırmak olduğunu söyledi.



Sanayi sektörünün bel kemiği kalifiye eleman ihtiyacının mesleki ve teknik okullar maharetiyle karşılandığını belirten Çetin, sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde olunması gerektiğini aktardı.



Okul yararına kermes



Lüleburgaz Anadolu Lisesinde okul yararına kermes düzenlendi.



Okul Aile Birliğince okulun toplantı salonunda düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.



Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Emel Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesten elde edilen gelirin okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.



Her yıl okul yararına kermes düzenlediklerini ifade eden Kıran, "Bu tür kermesler okulun bütçesine önemli katkı sağlıyor. Biz de her yıl kermes düzenleyerek elde ettiğimiz gelir ile okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kermesimize ilgi gösterenlere teşekkür ederim." dedi.