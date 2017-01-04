Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demircan, çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın yeterli olmadığını bildirdi.



Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı çiğ süt fiyatlarının 1 lira 21 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.



Besicilerin, zorluklar içerisinde hayvanlarına bakabildiklerini ifade eden Demircan, süt fiyatlarının hayvanların bakım ücretlerini bile karşılamadığını belirtti.



Besicilerin desteklenmesi gerektiğini aktaran Demircan, "2014 yılından 2016 yılına kadar süt fiyatı soğutma primi dahil 1 lira 23 kuruştu. Fakat 2016 yılı Şubat ayına geldiğimizde bu fiyat 1 lira 15 kuruşa kadar geriledi. Gerilemesiyle birlikte çiftlik sahipleri ve küçük üreticiler kazandıklarıyla giderlerini karşılayamaz oldular. 2017 yılı Ocak itibariyle yeni süt fiyatları belli oldu. Süt konseyinin 2017 yılı için belirlediği süt fiyatı 1 lira 21 kuruş olarak açıklandı. Beklentimizin altında kaldı. En azından 1 lira 25 kuruş olabilirdi." diye konuştu.



- Aidat ve belge ücretlerine zam yapılmadı



Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında üye aidat ve belge ücretlerine yeni yıl zammı yapılmadı.



Okandeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclis toplantısında alınan karara göre, aidat ve belge ücretlerine zam yapılmadığını söyledi.



Piyasada yaşanan durgunluk sebebiyle artışın söz konusu olmadığını belirten Okandeniz, geçen yıl belirlenen fiyatların geçerli olduğunu kaydetti.



Okandeniz, oda olarak üyelerin her zaman menfaatleri doğrultusunda çalıştığını bildirdi.