Kırklareli'nden Kısa Kısa

Vize Anadolu Lisesi öğrencileri e-Twinning kapsamında hazırladıkları "Neighbour Hey Projesi" kapsamında sertifika aldı.



Okul Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Bekar, Vize Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Çetin katıldı.



Proje öğretmeni Fırat Yağdıran sertifika töreninde yatığı konuşmada, projenin Fransa'da Lycee Raoul Follereau ve İtalya'da IISS Pinto-Anelli okulu öğrencileri işbirliğinde hazırlandığını söyledi.



Projenin ulusal kalite ve Avrupa kalite etiketi aldığını ifade eden Yağdıran, güzel bir projeye imza attıklarını kaydetti.



Yağdıran, projede emeği geçen öğrencileri tebrik etti.



Konuşmanın ardından projeyi hazırlayan öğrencilere sertifikaları verildi.



Eğitici eğitimi düzenlendi



Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce Aile Eğitim Programı kapsamında eğitici eğitimi düzenlendi.



Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 16 öğretmen katıldığı eğitim, yaklaşık bir hafta sürdü.



Eğitime katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.