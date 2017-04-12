Kırklareli'nde Yol Çalışmaları

Kırklareli Belediyesi kentteki yollarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım çalışmalarının Pınar Mahallesinde devam ettiğini belirtti.



Pınar Mahallesinde yaklaşık 1 yılda 40 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirten Kesimoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:



"Pınar Mahallemizde uzun soluklu bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda 40'a yakın sokak ve caddemizi yenileyerek 40 bin metrekare parke taşı kapladık. Söz verdiğimiz gibi Pınar Mahallemizde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız."