Kırklareli'nde Yeni Adliye Binası Çalışmaları

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yeni adliye binası inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Yavuz, Bademlik Mahallesi Eriklice yolu üzerinde yapımı devam eden inşaat sahasında incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Yavuz, Kırklareli'ne yakışır, modern bir bina kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.



Yeni adliye binasının 1 Nisan 2018'de hizmete gireceğini ifade eden Yavuz, çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.



Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Yavuz, kente böyle bir bina kazandırmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.