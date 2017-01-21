Kırklareli'nde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.V, Y.G, U,G. C.Ü, M.Ş, A.M, S.Y, G.G, B.Ç, İ.B, S.B, E.K, F.K ve F.A. Kırklareli Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı
Kırklareli'nde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.
Kırklareli'nde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.
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