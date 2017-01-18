Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yayla, Akalar ve Demirtaş mahallerinde 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı.



Polislerin evine girdiğini anlaması üzerine apartmanın çatı katına kaçan şüpheli A.E. burada yakalandı. Başka bir şüphelinin ise polis ekiplerini fark etmesi üzerine, bir miktar esrarı sobaya atarak yakmaya çalıştığı öğrenildi.



Gözaltına alınan 11 şüpheli sağlık kontrolü için Kırklareli Devlet Hastanesine getirildi.



"Ne çekiyorsun?"



Hastaneye getirilen şüphelilerinden biri görüntü alan basın mensuplarına "Ne çekiyorsun kardeşim, Biz FETÖ'cü müyüz?" şeklinde tepki gösterdi.



Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda, uyuşturucu hap, kubar esrar ve bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.