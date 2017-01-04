Kırklareli'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Babaeski karayolunda Timur İzgi yönetimindeki 22 KH 099 plakalı midibüs, Abdullah Doğan idaresindeki 34 ZL 6151 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada, midibüste bulunan Ayla Başsut, Necmi Soydan ve Ali Karaağaç yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.