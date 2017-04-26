Kırklareli'nde Teog Heyecanı

Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi ortak sınavların ikinci dönem birinci oturumu başladı.



Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sınav öncesinde okul bahçesinde toplandı. Bazı öğrenciler, bir araya gelerek dua okudu. Ardından öğretmenler öğrencileri, sınıflara aldı.





Sınıflardaki gözetmen öğretmenler de, öğrencilere sınav süresi ve kurallara ilişkin bilgi verdi. Sınav başlamadan öncede bazı öğrencilerin dua ettikleri görüldü.





Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 69 okulda yapılan sınavlara 3 bin 711 öğrencinin katıldığını söyledi.



Aşım, sınava katılan tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.



İki gün boyunca yapılacak oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Aralar 20 dakika olacak. Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.