Kırklareli'nde, Tarlada Askeri Mühimmat Bulundu

Kırklareli'ndeki tarlada tank mühimmatı bulundu.



Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Akören köyünde çiftçilik yapan M.K, tarlasında askeri mühimmat olduğunu fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, patlamamış 2 tank mühimmatı tespit etti.



General Ali İhsan Türkkan Atış ve Tatbikat Merkezinde güvenlik önlemleri altında patlatılan mühimmatın eğitim amaçlı kullanıldığı öğrenildi.