Kırklareli'nde "Süt Hijyeni" Eğitimi

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, süt işletmeleri personellerine yönelik "Süt Hijyeni" eğitimi verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında, sütün üretimi, toplanması, depolanması ve nakliyesinde çalışanların öncelikle süt hijyeni konusunda olmak üzere eğitilmeleri amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda süt işletmeleri personellerine "Süt Hijyeni" eğitimi düzenlendi.



Gıda ve Yem Şubesinde görevli Gıda Mühendisi Reşat Doğan, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, süt toplama ve nakliyesinde kullanılan alet ekipman özellikleri ve temizlenmesi, numune alma, uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler konularında katılımcılara bilgi verdi. Doğan, süt toplama merkezlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlar, onay prosedürü ve kayıtların tutulması gibi konulara değindi.



Program sonunda eğitime katılanlara değerlendirme sınavı yapıldı. - KIRKLARELİ