Kırklareli'nde Şüpheli Ölüm

Kırklareli'nde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Paşayeri köyünde evinden kahvehaneye gitmek üzere çıkan İ.Y'den bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekipleri köyde yaptığı aramada İ.Y'yi mezarlığa yakın yol kenarında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İ.Y'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.