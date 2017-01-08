Kırklareli'nde Okullar Yarın Tatil

Kırklareli'de okullar, kar ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "9 Ocak 2017 Pazartesi günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" denildi. - KIRKLARELİ