Kırklareli'nde Kyk Yatrımları

Kırklareli'de Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yaptırılan iki öğrenci yurdunun inşaat çalışmaları devam ediyor.



Kırklareli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Musa Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 250 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile bin kişilik erkek öğrenci yurdu inşaatlarının hızla devam ettiğini söyledi.



Yurtların 2017-1018 akademik yılında hizmete açılacağını bildiren Alan, mevcut yurtlarla birlikte 4 bin 250 kız olmak üzere 6 bin 454 öğrencinin KYK hizmetlerinden yararlanabileceğini kaydetti.