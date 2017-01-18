Kırklareli'nde Kumar Operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda iş yerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler düzenledikleri operasyonda Ş.Ş. ve N.Y'nin iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.



Olayla ilgili şüpheli iki kişi gözaltına alınırken, kumar malzemelerine el konuldu.