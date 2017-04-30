Kırklareli'nde Klüfest Düzenlenecek

Kırklareli Üniversitesince Kültür Festivali (KLÜFEST) düzenlenecek.



Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, KLÜFEST etkinlikleri kapsamında çeşitli tiyatrolar, dans gösterileri, konserler, fotoğraf, karikatür ve resim sergileri ile duvar boyama etkinlikleri yapılacağı bildirildi.



KLÜFEST'in 2-5 Mayıs'ta Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirileceği belirten açıklamada, 3 gün sürecek etkinliklere bütün üniversite öğrencilerinin katılabileceği kaydedildi.