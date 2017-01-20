Kırklareli'nde Karne Heyecanı

Kırklareli'nde bugün 49 bin 729 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Kırklareli Merkez Kırkşehitler İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Esengül Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Vali Esengül Civelek, karne dağıtımı öncesi yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim döneminin ilk yarısının tamamlandığını Kırklareli'nin eğitim ve öğretimde çok başarılı bir il olduğunu belirterek, öğrencilere yarıyıl tatilinde ders çalışmaya devam ederek, bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu. Vali Civelek, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ettikten sonra öğrencilere karnelerini dağıttı. - TEKİRDAĞ