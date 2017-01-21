Kırklareli'nde Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Babaeski ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 100 paket gümrük kaçağı sigara ile 27 litre kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek E.Y'nin Alpullu beldesindeki evinde arama yaptı.



Aramalarda, 100 paket gümrük kaçağı sigara ile 27 litre kaçak içki ele geçirildi.



Zanlı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.