Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Vize ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.





Ekipler, düzenlediği operasyonda İ.E, C.E, S.A, İ.S, H.T. ile F.A'yı suç üstü yakaladı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.