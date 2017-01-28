Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli astsubay çavuş Y.B, E.E.K, uzman çavuş F.D. ile üsteğmen H.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırklareli'nde Fetö/pdy Soruşturması
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel tutuklandı.
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel tutuklandı.