Kırklareli'nde Fetö/pdy Soruşturması

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli astsubay çavuş Y.B, E.E.K, uzman çavuş F.D. ile üsteğmen H.Ç'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını tespit etti.



Ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli 4 askeri personeli gözaltına aldı.



Şüpheliler Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.