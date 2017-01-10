Kırklareli'nde Fetö/pdy Operasyonlarında 233 Tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kırklareli'nde 855 kişi hakkında işlem yapıldığını bu kişilerden 233 kişi hakkında tutuklama kararı çıktığını söyledi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde, bazı basın ve yayın organları ile özellikle birtakım sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, provoke edici ve yürütülen soruşturmalara yönelik çelişki oluşturacak paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda bazı FETÖ üyesi şahıslar hakkında işlem yapılmadığı, bunların korunduğu, bazılarının ise keyfi biçimde serbest bırakıldığı şeklinde, gerçek dışı ithamlar dile getirilmektedir. 'Şu kişi neden dışarıda, neden serbest kaldı, şu kişi hakkında neden hala işlem yapılmadı?' şeklinde söylemlerle algı operasyonları yapılmakta ve maalesef buna bazı kişi ve kuruluşlar da alet edilmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşadığı tüm alçakça, haince ve kural tanımaz saldırıya rağmen, hukuka ve insan haklarına saygılı, somut delillerle hareket eden, kin ve düşmanlıkla asla işlem yapmayan, siyasi ve politik hiç bir baskı altına girmeyen ve sadece milletin emrinde olan bir yargı teşkilatına sahiptir. Bu unsurlar başta FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK, DHKP-C olmak üzere milli güvenliğimize karşı tehdit oluşturan tüm örgütlere karşı sürdürülen mücadelede de geçerlidir" dedi.



"Sosyal medyadan gerçek dışı yorumlarla etki oluşturacaklartını düşünenler, birilerinin kuklası ve piyonu olmuş ve hayatını böyle sürdürmeye mahkum aciz kişilerdir"



Başsavcı Yavuz açıklamasının devamında, "Gerçek dışı ithamları kendine iş edinmiş ve kullanıcısı belli olmayan birtakım sosyal medya hesaplarının, aslında kimlere ve neye hizmet ettiği bellidir. Toplumdaki algıyı neden devletin aleyhine çevirmeye çalıştıkları da hainliklerinin ispatıdır. Ayrıca bildiklerini iddia ettiği konuları dile getirmek için ismini, cismini ve fiili varlığını gizlemeyi tercih eden bu kimseler; hala medet umdukları FETÖ'ye sadakat gösterisi yapmak uğruna, gerçekleri inanılmaz derecede çarpıtıp, bu uğurda ilgisiz kişileri hedef göstermeye, toplumu yanıltmaya çalışmaktadır. Bu kişiler sözde FETÖ karşıtı gibi durup, özünde bu terör örgütüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Sosyal medyadan gerçek dışı yorumlarla etki yaratacağını düşünenler, birilerinin kuklası ve piyonu olmuş ve hayatını böyle sürdürmeye mahkum aciz kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti yargı teşkilatı sadece hukukun terazisine bağlı olup, milletin emrindedir ve sadece milletine hesap vermekle yükümlüdür. Delillerle işlem yapar, kin ve garez ile hareket etmez. Elinde bilgisi ve belgesi olanın müracaat edeceği tek yer Türk yargısıdır. Sosyal medya hesapları üzerinden isimsiz, imzasız yorum ve haberlerle iş ve işlem yapılmasını beklemek beyhude bir bekleyiştir. Elinde bilgi, belge ve delili olanların, altına imzasını da atarak Türk yargısına yardımcı olması gerekmektedir. Mesnetsiz girişimlerle, sadece sosyal medya hesaplarından yorum yapmak, elindeki bilgiyi yargıyla paylaşmamak, devlete yapılan en büyük ihanettir, FETÖ'ye edilen bir hizmettir" ifadelerini kullandı.



"855 kişi hakkında işlem yapıldı"



Kırklareli'nde 855 kişi hakkında işlem yapıldığını aktaran Yavuz, "Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan FETÖ/PDY ve darbeye teşebbüs soruşturmaları kapsamında şu ana kadar 855 kişi hakkında işlem yapılmış, bu kişilerden 233 kişi hakkında tutuklama kararı çıkmış ve cezaevine gönderilmiş, 227 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Gözaltına alınanlardan 252 kişi serbest bırakılmış olup, halen gözaltında bulunan 13 kişinin işlemleri devam etmektedir. Halen yakalamalı olarak aranan kişi sayısı ise 58'dir. Tutuklu bulunanlardan 72 kişi ise kanunun gerektirdiği şartlar çerçevesinde tahliye edilmiştir. Operasyonlar hız kesmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde devam etmektedir. Bunun yanı sıra şu ana kadar Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları tamamlanan bir kısım şüpheliler hakkında 24 ayrı iddianame mahkemelerine gönderilmiş olup, yargılamalar en kısa sürede başlayacaktır" dedi. - KIRKLARELİ