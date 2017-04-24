Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısında



KIRKLARELİ'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.



Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Haklarında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan adliye ve ceza infaz kurumu personeli sanıklar Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan mahkeme salonuna sıkı güvenlik önlemleri altında getirildi.



Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlandığı iddianame mahkeme başkanı Vahdet Yeltepe tarafından okundu. İddianamede, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, itirafçı yasası ile tutuksuz yargılanan zabıt katibi Y.G.'ye, 2012'de girdiği KPSS'de çıkabilecek soruların bir öğrenci yurdunda FETÖ'nün adliyeden sorumlu sözde imamı H.A tarafından verildiği belirtildi. İddianamede, H.A'nın, KPSS'ye giren örgüt üyelerine zabıt katipliği sözlü mülakat sınavlarında referans olduğu bilgisi ifade edilerek, örgüt aracılığıyla memur olan ve daha sonra ihraç edilen memurlardan evli olanların 100, bekarların 125 lira her ay örgüt için 'himmet' topladığı, 17-25 Aralık tarihinden sonra örgütten ayrılmak isteyen üyelerin adliye imamı H.A., tarafından tehdit edildiği kaydedildi.