Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davasında 4 tahliye



KIRKLARELİ'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada 4 kişi tahliye edildi.



Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtilen adliye ve ceza infaz kurumu personeli 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına bugün Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Haklarında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan tutuklu Hasan Uzun, Mehmet Emin Doğan, Muhammed Cengiz ve Osman Göktürk, tahliye edildi. Davada tutuksuz yargılanan Türkmen uyruklu Yhtyyar Annayev'in FETÖ'ye ait bir yurtta öğretmenlik yaptığı ve yurtdışına kaçma ihtimalinin bulunması üzerine tutuklanmasına karar verildi.