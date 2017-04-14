Kırklareli'nde Ev Yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde tek katlı evde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde Müdayim Cambaz'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, Lüleburgaz Belediyesi ve Büyükkarıştıran itfaiyeleri ile komşuların müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki eşyaların kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. - KIRKLARELİ