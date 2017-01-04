Kırklareli'nde Erkek Cesedi Bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda 1 erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a sınır olan Demirköy ilçesinin Yeşilce köyünde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören bir kişi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.



Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin donarak öldüğü değerlendirildi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna taşındı.



Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin sınırı yasa dışı yoldan geçmek isteyen bir göçmen olabileceği üzerinde duruluyor.