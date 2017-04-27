Kırklareli'nde Elektrik Üretim Tesisinin Temeli Atılacak

Kırklareli Belediyesince, elektrik üretim tesisinin temeli atılacak.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, katı atık düzenli depolama sahasında oluşan metan gazının değerlendirilebilmesi ve ekonomiye katkı sağlanabilmesi amacıyla imzalanan elektrik enerjisi üretimi tesisinin temelinin en kısa sürede atılacağını bildirdi.



Çevre dostu bir tesis inşa edileceğini belirten Kesimoğlu, "Belediyemiz tarafından kurulacak olan metan gazından elektrik üreteceğimiz tesisimizin temelini atıyoruz. Bu tesis örnek bir çalışma olacak." dedi.