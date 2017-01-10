Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.



Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.



Yüksek kesimlerde tipi var



Kent merkezi ile Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yoğun olarak yağan kar yüksek kesimlerde tipi şeklinde yağıyor.



Bu ilçelere bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.



Ekipler, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun sürdürüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece saatlerine kadar yoğun olarak devam edeceği bildirildi.