Kırklareli'nde Buz Sarkıtları Temizleniyor

Kırklareli'nde itfaiye ekipleri tarafından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenme çalışmaları devam ediyor.



Kent merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve ardından başlayan şiddetli soğuklar, ev ve binaların çatıları ile balkonlarında uzun buz sarkıtları oluşmasına neden olurken, buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.



Ekipler, vatandaşları özellikle ana caddelerdeki çatı saçakları altından geçmemeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyardı. - KIRKLARELİ