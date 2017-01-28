Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü'nde il ve ilçelerde yer alan avcı dernekleri yetkilileri bir araya geldi.
2017-2018 av dönemi için Kırklareli ili Av Komisyonu öncesi il ve ilçelerinde yer alan avcı dernekleri yetkilileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Toplantında genel avcılık konuları ve AVBİS sistemi hakkında görüş alışverişi yapıldı. - KIRKLARELİ
Kırklareli'nde Bulunan Avcı Dernekleri Bir Araya Geldi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü’nde il ve ilçelerde yer alan avcı dernekleri yetkilileri bir araya geldi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü'nde il ve ilçelerde yer alan avcı dernekleri yetkilileri bir araya geldi.