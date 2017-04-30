Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde bir iş yerinden televizyon, masa ve mutfak malzemeleri çalındı.



Alınan bilgiye göre, polis merkezine müracaat eden M.Y, yeni sanayi sitesindeki iş yerinden, kişi ya da kişilerce, 4 bin çatal ve kaşık, 2 bin tabldot, patates soyma, kıyma ve sebze doğrama makinesi, tencere setleri, çalışma tezgahları, 10 termobox, 100 yemek küveti, masa ve sandalyeler ile televizyon çalındığını bildirdi.



M.Y, şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Uyuşturucu madde ile yakalandı



Lüleburgaz'da bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan S.A'nın üzerini aradı.



Aramada, poşette sarılı 1.06 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili S.A gözaltına alındı.