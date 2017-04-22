Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde, park halindeki motosiklet çalındı.



Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Edirne Caddesi'nde Y.K'ya ait park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.





Polis merkezine müracaat eden Y.K, şikayetçi oldu.





Uyuşturucu madde ile yakalandı



Lüleburgaz ilçesinde 3 kişi, uyuşturucu madde ile yakalandı.



Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.K.P, E.Ö. ve Ş.B'nin üzerini aradı.



Şüphelilerin üzerinden 0,22 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.





Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.