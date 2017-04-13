Kırklareli'nde Asayiş

Vize ilçesinde bir kişi yediği mantardan zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, M.Y. mantar yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanarak yakınları tarafından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.



M.Y'nin mantardan zehirlendiği tespit edildi.



Evden hırsızlık



Lüleburgaz ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalındı.



Alınan bilgiye göre, G.E'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce, 8 çeyrek altın ile tablet çalındı.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.