Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği S.L'nin üzerinde arama yaptı.



Aramalarda zanlının üzerinde 8 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili S.L. gözaltına alındı.



Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde şurup içen çocuk zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 4 yaşındaki C.E, evin mutfağında bulunan şuruptan içti.



Bir süre sonra C.E'nin istifra ettiğini fark eden aile, Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.



C.E'nin burada şuruptan zehirlendiği tespit edilerek, tedavisine başlandı.