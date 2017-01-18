Kırklareli'nde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği S.L'nin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda zanlının üzerinde 8 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili S.L. gözaltına alındı.
Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde şurup içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 4 yaşındaki C.E, evin mutfağında bulunan şuruptan içti.
Bir süre sonra C.E'nin istifra ettiğini fark eden aile, Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.
C.E'nin burada şuruptan zehirlendiği tespit edilerek, tedavisine başlandı.
Kırklareli'nde Asayiş
Kırklareli'nde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
Kırklareli'nde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
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