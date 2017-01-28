Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 86 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 2 grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye ve Pakistan uyruklu 86 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde 86 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 86 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 86 yabancı uyruklu yakalandı.