Kırklareli'nde 49 Bin 729 Öğrenci Karne Alacak

Kırklareli'nde 49 bin 729 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek.



Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 49 bin 729 öğrencinin, 20 Ocak Cuma ders bitimiyle yarıyıl tatiline gireceğini söyledi.



Eğitim öğretim yılının birinci döneminin başarılı bir şekilde geride bırakıldığını belirten Aşım, tüm öğrencilerin güzel bir şekilde dinlenerek, 6 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl için ders başı yapacağını bildirdi.



Aşım, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.