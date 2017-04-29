Kırklareli'nde 35 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ(,DHA)- KIRKLARELİ'de, yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 35 yabancı uyruklu kaçak yakalanırken,1 organizatör tutuklandı.



Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi' bağlı Malkoçlar Köyü yakınlarında bir minibüste yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçirilmek istenen 20 Suriye uyruklu ile organizatör B.D.; merkeze bağlı Dereköy'de de 10 Afganistan, 2 Irak, 2 Suriye ve 1 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak yakalandı. Kaçak 35 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildı. Soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D., Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.