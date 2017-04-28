Kırklareli'nde 150 Litre Asetik Anhidrit Ele Geçirildi

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta ve arama yapılan depoda 150 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Bulgaristan vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bulgaristan'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanarak giriş yaptıktan sonra polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla şüpheli Y.Ö.'nün Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde deposuna yapılan baskında 4 adet plastik su bidonlarında, yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan 'asetik anhidrit' maddesi ele geçirildi. Depo içerisinde park halinde ve bagaj kapağı açık halde olan Bulgaristan vatandaşı N.R.M.'ye ait aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 litre daha asetik anhidrit bulundu. Ele geçirilen 150 litre asetik anhidrit maddesiyle ilgili olarak Y.Ö. Bulgaristan vatandaşı N.R.M. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.



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