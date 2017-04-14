Kırklareli Müftüsü Demirtaş, Gazetecilerle Buluştu

Kırklareli İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Demirtaş, gazetecilerle bir araya geldi.



Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Demirtaş, Kırklareli'ne atanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Din hizmetleri açısından çok önemli sorumluluklarının olduğunu belirten Demirtaş, görevini başarılı bir şekilde sürdüreceğine inandığını ifade etti.



Kentte ihtiyaçlara göre hizmetlerde bulunacaklarını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:



"Her şeyden önce ilimiz merkezinde külliye biçiminde, ihtiyaçları karşılayacak ve Kırklareli'ne çok yakışacak bir camiye ihtiyaç vardır. Aynı şekilde hafızlık eğitiminin yapılacağı yatılı bir Kur'an kursuna ihtiyaç vardır. Ayrıca 4-6 yaş grubuna hitap edecek Kur'an kurslarına ve yetişkinlere hitap edecek gündüzlü Kur'an kurslarına ihtiyaç vardır. İlimizde üniversite öğrencileri, gençler ve çocuklara hitap edecek dini ve kültürel mekanlara ihtiyaç vardır. Kadın, aile ve çocuklara, dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkin ve verimi çalışmalara ihtiyaç vardır. İlimizde açık ve kapalı cezaevi olması sebebi ile yükümlü ve tutuklu kardeşlerimize yönelik etkin çalışmalara ihtiyaç vardır.

Din görevlilerimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz yıl boyu hız kesmeden devam edecek. Sohbet ve feyiz halkaları oluşturarak dini motivasyon ve heyecanımızı artıracağız."