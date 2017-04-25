Kırklareli Merkezli Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli merkezli olarak 2 ilde yapılan kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırklareli ile Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Jandarma ekiplerince 21 Nisan'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 114 şişe kaçak içki, 137 gram esrar, 114 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 620 adet makaron, 8 elektronik sigara, 378 içki şişesi etiketi, 5 kilogram açık tütün, 65 litre akaryakıtla akaryakıt aktarma aparatı ele geçirilmişti.