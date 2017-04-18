Kırklareli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.G, F.D, S.K, F.D, M.A. ile D.S. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.