Kırklareli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dört gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Kırklareli, Bursa, Manisa, Kars, Kayseri, Çorum, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, firari şüpheli "sözde il imamı" Şuayip Beyazıt'ın sekreteri A.K, örgütün İsrail sorumlusu Harun Tokak'ın yeğeni S.T. "bölge lise sorumlusu" F.U, "küçük bölge talebe sorumlusu" G.D, "mütevelli· heyeti· üyesi·" esnaf N.K, "öğrencilerden sorumlu ev abisi" H.M. ile "cemaat evi sorumlu abisi" K.Y. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden N.K, S.T, F.U. ve A.K. tutuklanırken, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli H.M, G.D. ve K.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla, yurt dışına çıkış ve imza yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.