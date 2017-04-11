Kırklareli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.





Kırklareli, Bursa, Manisa, Kars, Kayseri, Çorum, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, firari şüpheli "sözde il imamı" Şuayip Beyazıt'ın sekreteri A.K, "bölge lise sorumlusu" F.U, "küçük bölge talebe sorumlusu" G.D, "mütevelli· heyeti· üyesi·" esnaf N.K, "öğrencilerden sorumlu ev abisi" H.M. ile "cemaat evi sorumlu abisi" K.Y. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.