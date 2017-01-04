Kırklareli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kırklareli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



FETÖ'nün kapatılan şirketlerinde çalıştıkları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada hesapları bulunduğunu ileri sürülen zanlılardan A.K.D, M.K. M.Ş, M.K, HT, B.Ç, H.K, R.D. ve A.G, Kırklareli merkezli Ankara, Uşak, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Kırklareli dışında yakalananların da kente getirilmesi sonrası zanlılar, Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Polis ekipleri, 2 zanlının daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.