Kırklareli Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün aktif isimlerinden olduğu iddia edilen Ş.B.'nin sekreterinin yanı sıra, örgütün içinde farklı alanlardan sorumlu 5 kişi gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kırklareli merkezli Bursa, Manisa, Kars, Kayseri, Çorum, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün haberleşme programı 'Bylock' kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında, örgütün aktif isimlerinden olduğu iddia edilen Ş.B.'nin sekreteri A.K., bölge lise sorumlusu ve öğrenci F.U., küçük bölge talebe sorumlusu ve öğrenci G.D., mütevelli heyetinden esnaf N.K., öğrencilerden sorumlu ev abisi ve öğrenci H.M., cemaat evi sorumlu ağabeylerinden ve öğrenci K.Y. bulunuyor.



Gözaltına alınan 6 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ