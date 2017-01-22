Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eser'e Ziyaret

Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Fatih Eser, Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser'i ziyaret etti.



Kulüp Başkanı Eser, ziyarette, kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Amatör Süper Lig'de ilk kez mücadele eden takımın başarılı olduğunu ifade eden Eser, ligde emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.



Güçlü bir takım olduklarını aktaran Eser, küçük bir ilçe takımı olmalarına rağmen ligde çok güzel mücadele ettiklerini belirtti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eser de kulüp yöneticileri ve futbolcularını tebrik ederek ligde başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.



Kulüp Başkanı Eser, ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eser'e içinde kulüp tarihçesinin yer aldığı ajanda hediye etti.



Ziyarette, kulübün ikinci başkanı İzzet Şenkal da hazır bulundu.